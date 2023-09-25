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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Что произошло за день: понедельник, 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Минэкономразвития РФ предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции с помощью аналога китайской модели. Максим Решетников сказал, что имеется в виду "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей" при единстве курса. В ЦБ РФ заявили, что сегментация валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям в целом.

- "ВСМПО-Ависма" включена в список экспортных ограничений Минторга США (Entity list). Всего в него добавили почти три десятка юрлиц из России, Китая, ОАЭ, Финляндии, Германии, Омана и Пакистана. Пребывание компании в Entity list означает, что экспортные сделки требуют отдельных лицензий от американских властей.

- Вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не решен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас они "фактически находятся на территории Азербайджана" и присутствуют на переговорах между карабахскими армянами и азербайджанскими властями.

- Сенаторы переназначили Валерия Зорькина председателем Конституционного суда. Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.

- МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в министерстве не раскрывают.

- ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. По данным службы, финансовая отчетность оператора свидетельствует о значительном снижении расходов и росте чистой прибыли.

- Умер бывший министр экономики Евгений Ясин. Ему было 89 лет.

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