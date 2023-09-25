Доходы бюджета РФ от утильсбора на транспорт в 2024 году вырастут в 1,5 раза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2024 году вырастут в годовом выражении в 1,5 раза и превысят 940 млрд рублей; проведенные в этом году индексации сбора для разных категорий техники должны обеспечить в ближайшую трехлетку поступление в бюджет дополнительных 1,4 трлн рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с которыми ознакомился "Интерфакс".

Ожидается, что в 2024-2026 гг. в бюджет поступит в общей сложности более 2,8 трлн руб. от утильсбора на транспорт, половина из этой суммы будет обеспечена индексациями текущего года. Речь идет, в частности, о повышении утильсбора на дорожно-строительную и прицепную технику (постановление №2132, вступило в силу с начала года), на сельскохозяйственные колесные трактора (постановление №938, вступило в силу с июля), а также на автомобили, в том числе легковые (постановление №1118, вступило в силу с августа). Экономический эффект от трех указанных мер в 2024 г. оценен в 472,7 млрд руб., в 2025 г. - в 473,5 млрд руб., в 2026 г. - в 468 млрд руб.

Из материалов к проекту бюджета следует, что объем поступлений от утильсбора на транспорт - включая и колесный, и самоходный - в 2024 г. прогнозируется на уровне 943 млрд руб. против 636,2 млрд руб. в этом году. Таким образом, предполагается их рост почти на 50%. Ожидается, что сборы с произведенного в РФ транспорта в следующем году вырастут сильнее сборов с импорта и составят 411,9 млрд руб. (+63,8% к 2023 г.) При этом в абсолютном выражении поступления от импорта в 2024 г. все еще будут выше - 531,1 млрд руб. (+38% к 2023 г.)

Прогнозируется, что ежегодные поступления в бюджет от утильсбора в следующую трехлетку будут на уровне 940-950 млрд руб., а пропорция в распределении доходов будет меняться в пользу машин локальной сборки. Так, если в следующем году более половины доходов, по нынешним оценкам, придется на импорт, то в 2026 г. - уже на собранные в РФ машины.

По итогам 2023 г. импорт, согласно материалам к проекту бюджета, сгенерирует 60% в общем объеме поступлений.

Оценка доходов федерального бюджета РФ от утильсбора на транспорт в 2023-2026 гг., млрд руб.*

Доходы от утильсбора на транспорт 2023г 2024г 2025г 2026г Общий объем поступлений 636,2 (353,3) 943 (369,7) 949,644 (385,3) 943,1 - с произведенных в РФ 251,4 (231,8) 411,9 (242,9) 466,829 (253,9) 518,3 - с импортированных в РФ 384,8 (121,5) 531,1 (126,8) 482,815 (131,4) 424,8

* - в скобках приведены прогнозные показатели бюджета 2023-2025 гг. за соответствующие периоды

Все основные автопроизводители, имевшие производство в России и подписанный с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), получали от государства промсубсидии, которые фактически являлись компенсацией уплачиваемого утильсбора. Сбор уплачивается с каждого импортированного и локально произведенного автомобиля. В конце 2019 г. правительство объявило о намерении дифференцировать распределение этих субсидий в пользу высоко локализованных автопроизводителей. В результате с 2022 г. уровень компенсаций уплачиваемого каждым из концернов сбора стал полностью зависеть от уровня его локализации в баллах по постановлению №719. Таким образом, работавшие в РФ иностранные производители получали компенсацию не в полной мере.

Большинство иностранных концернов ушло весной 2022 г. ушло с российского рынка после начала военной операции на территории Украины и введения в отношении РФ западных санкций.

По данным Росстата, за январь-июль 2023 г. выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 18,6%, до 244 тыс. шт. Грузовиков за тот же период в стране было выпущено 87,4 тыс. шт. (+8,7%).

При этом импорт автотехники в РФ за тот же период вырос в разы. Только легковых автомобилей в РФ, по данным "Автостата", за 7 месяцев было ввезено почти 580 тыс. шт., включая 307,5 тыс. новых (рост г/г в 3,7 раза) и 271,4 тыс. подержанных (рост г/г в 2,9 раза)