Утильсбор при ввозе в РФ авто для физлица через посредников будут взимать по полной ставке

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на импортируемые в Россию автомобили для личного использования физлицом, но с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, должен уплачиваться по полной ставке, говорится в разъяснении, опубликованном в пятницу пресс-службой Минпромторга.

Министерство обратило внимание на появившуюся в СМИ информацию, что физические лица, которые ввозят в РФ автомобили - в частности, с территории стран ЕАЭС, - могут зарегистрировать в стране машину лишь при условии оплаты утильсбора по полной ставке в соответствии с действующим законодательством.

В Минпромторге напоминают, что с августа этого года вступили в силу изменения в правила исчисления и взимания утильсбора. Согласно этим изменениям (внесены в постановление правительства РФ №1291) возможность оплаты сбора по льготным ставкам (от 3,4 тыс. руб. до 5,2 тыс. рублей) была оставлена для физических лиц, которые именно самостоятельно ввозят из-за границы автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров исключительно в целях личного использования. Ставки сбора с машин, ввозимых юрлицами для перепродажи, выросли в 1,7 раза.

"Обращаем внимание, что схемы импорта в Россию с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, которые оказывают услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС и предлагают экономию за счёт манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами, не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора", - разъясняет Минпромторг, подчеркивая, что в отношении ввезённых таким образом автомобилей утильсбор оплачивается по полной ставке.

При этом правила импорта машин, уточненные также октябрьским постановлением правительства РФ (№1722), сохраняют возможность оплаты утильсбора по льготной ставке для граждан, которые самостоятельно ввозят в Россию иномарку для личных нужд с соблюдением норм налогового и таможенного законодательства. В этом случае размер сбора для физлиц остается прежним - 3,4 тыс. руб. за новые машины до 3 лет и 5,2 тыс. руб. за автомобили с пробегом, которые старше 3 лет.

Министерство в конце октября сообщало, что механизм взимания утильсбора был уточнен для автомобилей, которые физлица импортировали в РФ для последующей перепродажи в течение года после ввоза. "Если изначально за такой автомобиль был уплачен утилизационный сбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупателю необходимо будет доплатить корректную сумму утилизационного сбора до полной ставки", - разъясняли в Минпромторге.

Тогда же регулятор уже пояснял, что уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезённых в РФ физическими лицами.

Минпромторг отмечает, что готов совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) России рассматривать обращения граждан, которым необходима консультация по порядку регистрации ввозимого из-за границы автомобиля с учётом вступивших в силу изменений.