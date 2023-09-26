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Coty получит второй листинг в Париже

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Coty Inc., один из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии, объявил о намерении разместить 33 млн новых акций на Парижской фондовой бирже.

Это позволит компании получить второй листинг. Акции Coty обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с 2013 года.

Руководство обремененной значительными долгами компании полагает, что получение листинга в Париже позволит ей укрепить позиции в Европе и повысить авторитет среди инвесторов, ориентированных на косметические бренды, пишет Financial Times.

Организаторами размещения в Париже выступают BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup и Santander. Coty планирует направить вырученные средства на погашения задолженности и стратегические инвестиции в бизнес.

Котировки акций Coty на NYSE в понедельник снизились на 0,7%. Рыночная стоимость компании с начала 2023 года увеличилась почти на 38% (до $10,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 13%.

Coty, основанная в Париже в 1904 году, производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под более чем 70 брендами, включая CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu. Контролирующим акционером Coty является инвесткомпания JAB Holding, подконтрольная германскому семейству Райманнов.

Coty Credit Agricole Citigroup NYSE Santander Париж
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