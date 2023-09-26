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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Чтобы сдержать глобальное потепление, необходимо сократить спрос на ископаемые виды топлива на 25% к концу десятилетия, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Спрос на уголь к 2030 году должен снизиться до 3,25 млрд тонн с 5,8 млрд в 2022 году, на нефть - до 77 млн баррелей в сутки (б/с) со 100 млн б/с, а на природный газ - с 4,15 трлн кубометров в год до 3,4 трлн.

В 2050 году совокупное сокращение спроса на ископаемое топливо должно составить уже 80%.

Инвестиции в чистую энергетику к 2030 году необходимо увеличить в 2,5 раза - до $4,5 трлн против $1,8 трлн в текущем году.

Для достижения соответствующих показателей потребуется жесткая и эффективная политика, считают в МЭА. В противном случае ограничить глобальное потепление отметкой в 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня не удастся.

Промедление в реализации такой политики чревато значительными - до $1,3 трлн в год - затратами на извлечение углекислого газа из воздуха после 2050 года, также отмечается в докладе организации.

Призывая правительства стран к оперативным действиям в области сокращения выбросов, в МЭА вместе с тем подчеркнули необходимость параллельного наращивания поставок чистой энергии для обеспечения плавного перехода во избежание энергодефицита и скачка цен.

МЭА
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