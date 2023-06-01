Акционеры ExxonMobil и Chevron отклонили предложения по продвижению климатической повестки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Продвижение климатической повестки в крупнейших нефтекомпаниях мира застопорилось, в этом году акционеры поддерживают предложения инвесторов-активистов по этой теме хуже, чем годом ранее, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, акционеры Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. в среду отклонили основную часть климатических инициатив, в том числе, касающихся снижения выбросов по всей цепочке потребления выпускаемых ими товаров, а также публикации данных относительно ESG-ориентиров и раскрытия информации о рисках утечек нефти.

Все кроме двух из 20 инициатив, предложенных на рассмотрение акционеров ExxonMobil и Chevron, получили поддержку менее 25% инвесторов, отмечает WSJ.

Среди наиболее спорных предложений были те, которые требовали от компаний установить цели для сокращения выбросов, генерируемых в том числе и потребителями их продукции (Scope 3). Подобные предложения в среду получили поддержку лишь 11% акционеров ExxonMobil и 10% акционеров Chevron, тогда как годом ранее эти показатели достигали 27% и 33% соответственно.

Ранее в этом году аналогичные климатические инициативы в британских нефтегазовых компаниях BP Plc и Shell также не смогли получить поддержки большинства акционеров.

Инвестиционные стратегии, связанные с ESG-повесткой, набирали популярность после пандемии COVID-19. Инвесторы хотели видеть, что нефтяные компании принимают меры для сокращения выбросов и ставят перед собой климатические цели.

В 2021 году инвестор-активист Engine No. 1 смог продавить изменение стратегии ExxonMobil, получив три места в ее совете директоров. Вслед за этим ExxonMobil взяла на себя обязательство добиться углеродной нейтральности операций к 2050 году.

Однако последние результаты голосования по климатическим инициативам показали, что некоторые из акционеров компании отказались от требования о продвижении ESG-повестки. Это связано, в частности, с последствиями ситуации на Украине, которая спровоцировала скачок цен на нефть и газ в прошлом году, отмечает WSJ.

"Непостижимо, что большинство инвесторов по-прежнему принимают нежелание крупнейших нефтяных компаний США сократить выбросы в этом десятилетии", - отмечает основатель климатической группы Follow This Марк ван Баал.

Инвесторы знают, что для предотвращения климатической катастрофы глобальные выбросы должны сократиться почти наполовину к 2030 году, но многие по-прежнему сфокусированы на краткосрочных прибылях, говорит он.

Главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил в среду, что его компания выиграла в результате инвестиций в добычу углеводородов в тот момент, когда другие компании сектора сокращали инвестиции.

По его словам, ряд климатических предложений, отклоненных акционерами ExxonMobil, основывались на допущении о том, что мир будет сокращать выбросы гораздо быстрее, чем прогнозируется.

"Некоторые из них потребовали бы от нас сократить разработку месторождений нефти и газа. Однако это никак не поможет снизить глобальный спрос", - сказал Вудс.