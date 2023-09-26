Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор может пройти через Иран

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проект создания Зангезурского коридора является стратегическим вопросом, и он должен быть реализован, без поддержки Еревана он может пройти через Иран, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Проект установления прямых связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана посредством наземных и железнодорожных линий (Зангезурский коридор) укрепит наши отношения (Баку и Анкары - ИФ). По этой причине мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее открыть этот коридор. Запуск этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, является стратегическим вопросом и должен быть реализован", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахичевани.

Турецкий президент отметил, что с открытием Зангезурского коридора автомобили и поезда, выходящие из Баку, смогут прибывать напрямую в турецкую провинцию Карс.

Он также отметил, что Зангезурский и Лачинский (соединяет Карабах и Армению) транспортные маршруты необходимо превратить "в коридоры мира". "Наше желание - открыть эти пути, превратив их в коридоры мира. Невозможно представить себе коридор, в котором все еще доминирует война. Поэтому, если мы хотим рассматривать и Зангезурский, и Лачинский маршруты как коридоры мира, нам необходимо решить этот вопрос без каких-либо конфликтов и шума", - добавил президент Турции.

Говоря о железнодорожном сегменте Зангезурского коридора, он отметил, что поезд, следующий из Турции, пройдет по данному коридору через Нахичевань и Армению и направится в Азербайджан.

"Если же Армения (не будет содействовать проекту - ИФ), куда он пойдет? Он (Зангезурский коридор - ИФ) пройдет через Иран. Отрадно видеть и позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу. Потому что, если есть положительные сигналы со стороны Ирана, это значит, что может быть создана возможность перехода (из Турции и Нахичевани - ИФ) в Иран и далее в Азербайджан", - сказал Эрдоган.