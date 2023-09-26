Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор может пройти через Иран

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проект создания Зангезурского коридора является стратегическим вопросом, и он должен быть реализован, без поддержки Еревана он может пройти через Иран, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Проект установления прямых связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана посредством наземных и железнодорожных линий (Зангезурский коридор) укрепит наши отношения (Баку и Анкары - ИФ). По этой причине мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее открыть этот коридор. Запуск этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, является стратегическим вопросом и должен быть реализован", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахичевани.

Турецкий президент отметил, что с открытием Зангезурского коридора автомобили и поезда, выходящие из Баку, смогут прибывать напрямую в турецкую провинцию Карс.

Он также отметил, что Зангезурский и Лачинский (соединяет Карабах и Армению) транспортные маршруты необходимо превратить "в коридоры мира". "Наше желание - открыть эти пути, превратив их в коридоры мира. Невозможно представить себе коридор, в котором все еще доминирует война. Поэтому, если мы хотим рассматривать и Зангезурский, и Лачинский маршруты как коридоры мира, нам необходимо решить этот вопрос без каких-либо конфликтов и шума", - добавил президент Турции.

Говоря о железнодорожном сегменте Зангезурского коридора, он отметил, что поезд, следующий из Турции, пройдет по данному коридору через Нахичевань и Армению и направится в Азербайджан.

"Если же Армения (не будет содействовать проекту - ИФ), куда он пойдет? Он (Зангезурский коридор - ИФ) пройдет через Иран. Отрадно видеть и позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу. Потому что, если есть положительные сигналы со стороны Ирана, это значит, что может быть создана возможность перехода (из Турции и Нахичевани - ИФ) в Иран и далее в Азербайджан", - сказал Эрдоган.

Азербайджан Армения Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств "недружественных" нерезидентов

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

Биржевые цены на бензин и дизтопливо развернулись вверх после недельного падения

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });