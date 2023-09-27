Франция назначит военного атташе в Ереване

Также планируется открытие французского консульства в Сюникской области Армении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере, сообщила в среду газета Le Figaro.

"Это ощутимые доказательства поддержки Францией Армении", - приводит издание слова французского министра иностранных дел.

"Военный атташе будет назначен в посольство Франции в Ереване", - сказала Колонна.

Министр настаивала на том, что Евросоюз, следуя примеру Франции, должен укреплять свои отношения с Арменией. "Он должен принять это к сведению вместе с нами и действовать в интересах уважения территории Армении и сохранения права карабахских армян жить с соблюдением их исторических прав в Нагорном Карабахе", - заявила глава МИД депутатам Национального собрания.

Как комментирует Le Figaro, таким образом Франция, имеющая "очень сильные исторические связи с Арменией", намерена "предупредить азербайджанское вторжение на юг страны".

Как пишет газета, речь идет о Сюникской области, через которую азербайджанские власти хотели бы проложить "Зангезурский коридор" ("Сюникский коридор") для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской автономной республикой. Проект поддерживается Турцией, так как такой транспортный коридор свяжет Азербайджан и Турцию с Центральной Азией.

В Европе, в первую очередь во Франции, после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе усилились подозрения, что Баку вынашивает планы военного вторжения на юге Армении с целью обеспечения прямого коридора в Нахичевань, добавили в Le Figaro.