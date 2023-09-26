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IPO Doosan Robotics собрало заявки около 1,5 млн розничных инвесторов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Производитель роботов Doosan Robotics Inc., входящий в южнокорейскую Doosan Group, выпустит 16,2 млн акций в рамках IPO с расчетом на рыночную капитализацию в 1,69 трлн корейских вон ($1,25 млрд), сообщает The Korea Economic Daily.

Doosan Robotics ожидает привлечь 421 млрд вон в рамках первичного размещения. Торги бумагами начнутся 5 октября на Корейской бирже.

В пятницу закрылась книга заявок для розничных инвесторов, которые за два дня подали заявок на 33,1 трлн вон и обеспечили ее переподписку в 511 раз. Это девятый по величине объем розничных заявок в истории южнокорейского рынка и второй с тех пор, как производитель аккумуляторов LG Energy Solution получил заявки на рекордные 114,1 трлн вон перед IPO в январе 2022 года.

По данным The Korea Economic Daily, к бумагам Doosan Robotics проявили интерес около 1,5 млн человек. Всего для них выделено 4,86 млн акций, из которых одна половина будет распределена поровну среди подписавшихся, а другая - из расчета одна бумага на каждые 12,5 млн вон в заявке.

Между тем 15 сентября завершился сбор заявок институциональных инвесторов. Число его участников составило 1,92 тысячи, а цена IPO - 26 тысяч вон за бумагу (верхняя граница предварительного диапазона).

По итогам первичного размещения доля конгломерата Doosan Corp. в производителе роботов сократится до 68,2% с 91%.

Doosan Group Doosan Robotics Южная Корея
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