Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили дивиденды за I полугодие

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка.

Такие дивиденды в августе рекомендовал выплатить наблюдательный совет банка.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,5 млрд рублей.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 9 октября.

В I полугодии 2023 года банк "Санкт-Петербург" получил 28,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Акционеры также проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета банка, определили состав набсовета общества в количестве 9 человек. Сам состав набсовета банк, как и ранее, не раскрывает.

За 2022 год банк "Санкт-Петербург" выплатил дивиденды в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" в 2022 году по МСФО выросла в 2,6 раза - до 47,5 млрд рублей. Банк в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) тоже в 2,6 раза - до 47,6 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург", в соответствии с действующей дивидендной политикой, направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I полугодия 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".