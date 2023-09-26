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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

ЦБ оценил рост инфляционных ожиданий населения в сентябре в 0,2 п.п.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в сентябре продолжили повышаться, увеличившись на 0,2 процентного пункта (п.п.) – до 11,7%, говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%.

В сентябре инфляционные ожидания, как следует из опроса "инФОМ", увеличились только у респондентов без сбережений. У подгруппы со сбережениями оценка составила 10,3% (-0,1 п.п. к августу), что тем не менее остается повышенным уровнем, отмечает ЦБ.

Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в сентябре повысилась после четырех месяцев снижения и вернулась к уровню июля 2023 года, подчеркивает регулятор. Ее медианное значение было равно 13,8% (+0,3 п.п. к августу).

Долгосрочные инфляционные ожидания на пять лет вперед в сентябре повысились на 1,9 п.п. - до 11,4%.

ЦБ также отмечает снижение потребительских настроений в сентябре. Этот индекс вернулся к уровню февраля 2023 года. Склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.

Ранее сообщалось, что рост ценовых ожиданий предприятий в сентябре продолжился.

Годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, в 2023 году составит 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.

Банк России ожидает, что показатель годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться: из его расчета продолжат выходить низкие значения месячных приростов цен осени 2022 года.

"В последние месяцы реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. В этих условиях для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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