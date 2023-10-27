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Банк России считает существенными проинфляционные риски

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными, считает Банк России. Об этом говорится в комментарии ЦБ к решению о повышении ставки до 15%.

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В обновленном базовом сценарии ЦБ исходит из уже принятых решений правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. Если бюджетный дефицит будет дополнительно расширен, проинфляционные риски вновь возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, говорится в комментарии.

Значимым риском в ЦБ назвали сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост.

"В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению — снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - считает регулятор.

Проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли, отмечает ЦБ. По его оценке, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта.

Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и дальнейшее усиление волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски ЦБ связывает, в первую очередь, с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, рост цен на основные товары российского экспорта или увеличение физических объемов экспортных поставок могут привести к более крепкому курсу рубля.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в комментарии.

Новые решения по ставке Банк России будет принимать "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Банк России ЦБ
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