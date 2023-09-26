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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

"Деметра-Холдинг" создал новую "дочку" для решения структурных задач

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", один из ведущих агрохолдингов РФ, создал новую дочернюю компанию, сообщается в ЕГРЮЛ.

Как и материнская компания, она названа именем богини из греческой мифологии – "Персефона" (богиня весны и плодородия, была дочерью Деметры и Зевса).

"Новая компания создана для решения структурных задач холдинга. Сейчас мы находимся в стадии развития, и появляется большое количество возможностей, к реализации которых холдинг должен быть готов заранее", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В его состав входят компания "Деметра-Трейдинг", Новороссийский зерновой терминал (100%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%) и "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, 35,36%). Холдингу принадлежат 50%-1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.РФ и более 75% доли Smartseeds – цифровой платформы для перевозок зерна в России. Холдинг также владеет Октябрьским, Чернышковским, Димитровградским, Дишнинским элеваторами и Ипатовским комбинатом хлебопродуктов.

Деметра-Холдинг
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