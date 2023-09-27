Суд поддержал взыскание $115 млн с экс-менеджеров и бывшего владельца "Югры" Хотина

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в июне по заявлению Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий) решил взыскать с ряда экс-руководителей и бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина $115 млн убытков, следует из картотеки суда.

В оспариваемом документе говорилось, что задолженность должна быть взыскана в рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения.

АСВ отмечало, что основанием для взыскания послужила выдача заведомо невозвратного кредита юридическому лицу. Совокупная сумма ущерба, причиненного кредитной организации контролировавшими ее лицами, по оценке АСВ, превысила 152 млрд рублей.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, экс-председателя правления Дмитрия Шиляева и экс-президента банка Алексея Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей.