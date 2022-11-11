Альфа-банк попросил признать банкротом основного владельца банка "Югра" Хотина

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк в конце октября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом основного владельца разорившегося банка "Югра" Алексея Хотина.

Заседание по проверке обоснованности требования банка суд назначил на 6 февраля 2023 года, говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Хотин также является бенефициаром зарегистрированной в ХМАО в декабре 2010 года компании "Каюм Нефть".

Одним из основных активов Хотина является НК "Дулисьма" – недропользователь Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Запасы нефти месторождения оцениваются в 42 млн тонн.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В отношении "Каюм Нефти" по заявлению банка "Югра" в лице АСВ с 4 декабря 2021 года была введена процедура банкротства - наблюдение. В апреле 2022 года суд открыл конкурсное производство в компании, однако в июне этот судебный акт был отменен.

Арбитражный суд Москвы 9 сентября 2022 года по заявлению МИФНС по КН №2 ввел процедуру наблюдения и в НК "Дулисьма". Суд тогда утвердил временным управляющим Александра Золотухина, его отчет о проделанной работе назначен на 15 марта 2023 года.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате отправил Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась до более чем 20 млрд рублей.