Российские активы Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем перешли к "Транскомпоненту"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожные активы германского производителя тормозного оборудования Knorr-Bremse AG в России перешли к ООО "Холдинг транспортные компоненты" ("Холдинг Транскомпонент").

По данным ЕГРЮЛ, 26 сентября "Холдинг Транскомпонент" получил 100% в ООО "Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ" и 60% в ООО "Кнорр-Бремзе 1520" (а с учетом доли первой компании во второй - те же 100%).

Knorr-Bremse производит тормозные системы для всех видов рельсового транспорта, имеет производственные мощности в 30 странах мира. В 1960-е годах компания начала поставки тормозного оборудования для пассажирских вагонов в СССР. С 2006 года совместно с ОАО "РЖД " компания разрабатывала и внедряла тормозные системы на железных дорогах России. В 2008 году РЖД и Knorr-Bremse подписали меморандум о намерениях создать в России СП по производству тормозных механизмов.

В 2014 году компания учредила в России дочернее предприятие "Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ", а также СП "Кнорр-Бремзе 1520" в пропорции 60% на 40% с ОАО "Федеральная грузовая компания". Впоследствии 40%-ная доля ФГК в нем перешла "Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ". Производственные мощности расположены в Ленинградской области.

"Холдинг транспортные компоненты" - одна из крупнейших в России групп, объединяющих производственные и сервисные компании в сфере транспортного машиностроения. В "Транскомпонент" входит более 50 компаний, расположенных в России, Казахстане, Венгрии и Латвии, сообщает сайт холдинга.

По данным ЕГРЮЛ, 20% в "Транскомпоненте" владеет ООО "Виолан", бенефициаром которого является бизнесмен Искандар Махмудов, еще 20% у ООО "Элариум" Андрея Бокарева (до 22 апреля 2022 года был президентом "Трансмашхолдинга"), 24,99% принадлежит ООО "Постулат" Дмитрия Комиссарова и еще 25% у ООО "Новые решения", подконтрольного гендиректору "Трансмашхолдинга" Кириллу Липе.