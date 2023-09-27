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Ставки по ипотеке в США обновили максимум за 23 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 22 сентября, повысился на 10 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей и достиг нового максимума с декабря 2000 года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,41%. Ставка растет три недели подряд. Год назад она составляла 6,52%.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 1,3% после роста на 5,4% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 0,9%.

"Высокие ставки оказали давление на число заявок на ипотечные кредиты, поскольку это ощущают как потенциальные покупатели, так и владельцы домов", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

США Ассоциация ипотечных банкиров
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