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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

На господдержку спроса в автопроме в 2024 г. предложено заложить 17,3 млрд руб.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии на льготные автокредиты и лизинг, а также на поддержку производителей газомоторной техники в следующем году планируются на уровне 17,3 млрд рублей, ещё 13,1 млрд рублей могут быть направлены на госзакупки техники у российских автопроизводителей, говорится в проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с которым ознакомился "Интерфакс".

В частности, на финансирование скидок в рамках программ льготного автокредитования в следующем году в бюджете предусмотрено 12,3 млрд руб., на скидки по программам льготного лизинга - 2 млрд руб., на поддержку спроса на газомоторную технику - около 3 млрд руб. Также в 2024 г. планируется продолжать госзакупки автотехники, на них заложены 13,1 млрд руб.

Предполагается, что в 2025-2026 гг. объем господдержки спроса в отрасли вырастет. Так, на льготные автокредиты в эти годы закладывается 18 млрд руб. и 19,7 млрд руб. соответственно, на льготный лизинг - по 4 млрд руб., на газомоторку - по 3,7 млрд руб. Вместе с тем, на госзакупки пока заложено лишь 2,1 млрд руб. в 2025 году, на 2026 год средства пока не расписаны.

Таким образом, проект федерального бюджета РФ на следующую трехлетку предполагает финансирование основных действующих мер господдержки спроса на продукцию российских автопроизводителей в объёме более 83,5 млрд руб., включая также госзакупки.

Меры господдержки спроса в автопроме администрирует Минпромторг РФ в зависимости от складывающейся конъюнктуры, поэтому их фактический объем финансирования в рамках конкретного года может отличаться от заложенного в бюджете. Так, на льготные автокредиты в текущем году было фактически выделено 5 млрд руб. при примерно таком же плановом уровне финансирования. В то же время, например, лимиты на льготный лизинг, на который при планировании бюджета в прошлом году изначально закладывалось на 2023 год лишь 2,5 млрд руб., к концу года были увеличены до 10 млрд руб.

Планы финансирования мер стимулирования спроса в автопроме РФ по проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг.*

Мера стимулирования спроса 2024г 2025г 2026г
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 гг. физическим лицам на приобретение автомобилей 12,335 (11,756) 18,068 (13,397) 19,722
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2026 гг. 2 (2) 4 (2) 4
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива 2,95 (3,3) 3,705 (3,7) 3,705
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13,119 (10) 2,127 ( - ) ( - )
ИТОГО (согласно проекту бюджета) 30,404 (27,056) 25,773 (13,403) 27,427

*- в скобках указаны плановые показатели за соответствующие периоды из проекта бюджета на 2023-2025 гг.

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