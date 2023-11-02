Программу льготных автокредитов дофинансируют в 2023 году на 1,2 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Программа льготного автокредитования будет дофинансирована в 2023 году на 1,2 млрд рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров через пресс-службу министерства.

"В ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Таким образом, мы продолжаем обеспечивать возможность приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже показавших себя востребованными у наших граждан программ", - сказал он.

Ранее на субсидирование льготных автокредитов на этот год было заложено в общей сложности 5 млрд рублей. Сообщалось, что лимиты практически выбраны, при этом с начала года программа не дофинансировалась. Минпромторг в марте лишь объявлял о перераспределении средств внутри действующего лимита, продлив таким образом программу без расширения.

Мантуров в июле говорил в интервью "Интерфаксу", что программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году. Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, на финансирование программ в 2024 году может быть направлено 12,3 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 2 ноября, что в ближайшие три года государство выделит на программу льготного автокредитования около 30 млрд рублей, будут расширены ее параметры. В частности, будет увеличена скидка на покупку российских электромобилей - с 25% до 35% (но не более 925 тысяч рублей). Кроме того, будет расширено число категорий граждан, которые могут претендовать на скидки: к учителям, медицинским работникам, участникам специальной военной операции и членам их семей добавятся граждане с инвалидностью.

В программе участвуют автомобили производства "АвтоВАЗа", "УАЗа", "ГАЗа", Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е". Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока - 25%.

При этом согласно подписанному постановлению, для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, подпадающих под условия программы, с 2024 года будут установлены требования по наличию баллов за локализацию: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 и не менее 2500 баллов в 2026. Такое требование вступит в силу с 1 января 2024 года.