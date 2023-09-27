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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Россия в этом году может увеличить экспорт муки до 950 тыс. тонн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - РФ в этом году может увеличить экспорт муки до 950 тыс. тонн против 881 тыс. тонн в 2022 году. Но стоимость из-за падения цен снизится до $285 млн с $352 млн, прогнозируют в Союзе мукомольных и крупяных предприятий.

"Экспорт муки показал серьезный рост в прошлом году - до 881 тыс. тонн с 261,1 тыс. тонн в 2021 году. И нам бы хотелось как минимум сохранить, а лучше нарастить эти объемы", - заявил президент союза Игорь Свириденко на конференции "Мельница-2023" в среду в Москве.

"Хотя еще в начале года у нас были более оптимистичные виды на развитие экспорта муки, мы говорили о том, что впервые в истории России он может превысить 1 млн тонн. Но пока говорить рано, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

По его словам, предпосылки для роста есть. К настоящему времени экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на 11,5%.

При этом Свириденко обратил внимание на то, что цены на муку на мировом рынке снизились, соответственно, снижен и прогноз выручки от ее экспорта. К тому же усиливается конкуренция со стороны крупных экспортеров муки, к примеру, со стороны Турции и Казахстана, которые, по его словам, "защищают свои интересы, находясь в более выгодном географическом положении".

Как считает Свириденко, сохранение и наращивание объемов экспорта будет зависеть от господдержки. "Нужно как минимум сохранить действующие меры господдержки, прежде всего субсидирование перевозки зерна и продуктов его переработки", - заявил глава союза.

РФ
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