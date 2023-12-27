Производство муки в РФ за 10 месяцев достигло максимума с 2013 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мукомольная отрасль РФ за 10 месяцев этого года произвела 8,04 млн тонн муки против 7,98 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

"Это самый высокий показатель с 2013 года, когда выработка составила 8,07 млн тонн", - сообщила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова в годовом обзоре рынков муки и отрубей.

При этом она отметила, что эти официальные данные не учитывают сектор "серых мукомолов", доля которого на рынке остается значительной

По ее словам, на фоне стагнации внутреннего потребления росту производства способствует рекордный экспорт.

По оценке ИКАР, в январе-ноябре экспорт пшеничной муки достиг 870 тыс. тонн против 690 тыс. тонн год назад. По итогам календарного года он может превысить рекордные 950 тыс. тонн. Крупнейшими покупателями российской муки являются Китай, Ирак и Афганистан.

Как сообщила Глазунова, цены на пшеничную муку в основных зонах производства снижались с пиков, достигнутых весной 2022 года, до середины лета этого года вслед за ценами на пшеницу. "С июля цены начали расти в связи с ситуацией на зерновом рынке. При этом в регионах центральной России рост цен сменился сезонной просадкой. А вот в восточной части он продолжался практически до конца года в связи со снижением количества и качества пшеницы нового урожая из-за неблагоприятных погодных условий, - сказала она. - В итоге цены сибирских производителей на пшеничную и ржаную муку вышли на уровни, намного превышающие цены мукомолов в регионах центра, Поволжья и юга. Это крайне редкое явление".

Отруби: рекордного экспорта не будет

Говоря о рынке отрубей, Глазунова отметила, что в этом году их экспорт, который в последние годы ставил рекорды, будет ниже. "По предварительным оценкам, за 11 месяцев экспорт снизился до 1,1 млн тонн с 1,2 млн тонн за тот же период прошлого года. Таким образом, экспорт по итогам 2023 года вряд ли побьет предыдущие исторические максимумы", - сказала она, напомнив, что в 2022 году было экспортировано порядка 1,3 млн тонн отрубей.

Как считает эксперт, основная причина – снижение закупок Турцией, которая является главным импортером этой продукции. "Доля Турции в экспортных поставках РФ снизилась примерно до 81% против 88% в прошлом году. В январе-ноябре она импортировала около 8,5 млн тонн российской пшеницы, что на 2,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Это, вкупе со сложным положением в экономике страны, стало причиной падения спроса на отруби", - пояснила Глазунова.

Покупателями российских пшеничных отрубей также являются Казахстан, Ирак, Киргизия, Монголия, Вьетнам и др.

Снижение закупок со стороны Турции отразилось и на ценах, поскольку, как отметила Глазунова, экспорт является одним из ключевых факторов ценообразования на внутреннем рынке отрубей. "С начала текущего сезона цены начали падать из-за снижения спроса со стороны Турции. Осенью цена опускалась до $65 за тонну по сравнению с пиковым значением последних лет в $227 за тонну. К концу года цены частично отыграли это ослабление", - сказала она.

По ее словам, обвал экспортных котировок привел к снижению цен на отруби у производителей. "В отдельные моменты мукомолы готовы были отдавать их практически за бесценок. Такая ситуация негативно отражается на маржинальности мельниц", - отметила эксперт.