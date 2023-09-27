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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

ЦБ предложил Госдуме избрать трех новых членов в совет директоров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк предложил Госдуме избрать в совет директоров трех новых членов: директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову, начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларису Павлову, сообщили в ЦБ.

Члены Совета директоров ЦБ назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.

В октябре 2023 г. истекают полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Алексея Симановского, Ксении Юдаевой, Михаила Мамуты (назначены 10 октября 2018 г.)

Ранее сообщалось, что утверждение новых членов совета директоров запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.

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