ЦБ предложил Госдуме избрать трех новых членов в совет директоров
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк предложил Госдуме избрать в совет директоров трех новых членов: директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову, начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларису Павлову, сообщили в ЦБ.
Члены Совета директоров ЦБ назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.
В октябре 2023 г. истекают полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Алексея Симановского, Ксении Юдаевой, Михаила Мамуты (назначены 10 октября 2018 г.)
Ранее сообщалось, что утверждение новых членов совета директоров запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.