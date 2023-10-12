Госдума в четверг рассмотрит кандидатуры в совет директоров ЦБ РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть семь кандидатур в члены совета директоров Банка России, следует из повестки заседания парламента.

Согласно действующему законодательству, члены совета директоров ЦБ назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ. В октябре текущего года истекают полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуты, Алексея Симановского и Ксении Юдаевой (назначены 10 октября 2018 года). Все они, за исключением Юдаевой, были представлены кандидатами повторно.

Кроме того, в совет директоров ЦБ предложены три новых кандидата: директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова.

Юдаева, с которой началось формирование команды Эльвиры Набиуллиной в руководстве Банка России десять лет назад, покинула пост первого зампреда ЦБ с 1 августа, но осталась в должности советника председателя ЦБ.