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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

МВФ прогнозирует рост ВВП Гайаны в 2023 году на 38%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Гайаны, самой быстрорастущей экономики мира, по итогам 2023 года может увеличиться на 38%, говорится в отчете Международного валютного фонда.

В прошлом году ВВП страны вырос на рекордные 62,3%, при этом основной движущей силой стремительного экономического роста стали доходы от добычи и экспорта нефти.

Положительной динамике также способствовали инвестиции в транспорт, жилищное строительство и человеческий капитал. Кром того, хорошие результаты продемонстрировали сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность Гайаны, отмечает МВФ.

Высокую оценку экономике страны дают и аналитики консалтинговой компании BMI.

"В этом году Гайану ожидает взрывной рост", - заявил руководитель отдела страновых рисков в Латинской Америке Эндрю Трэхен.

По его словам, в период с 2022 по 2028 год реальный ВВП южноамериканского государства увеличится приблизительно на 115%. Точная величина показателя будет зависеть от темпов роста нефтедобычи в стране, добавил Трэхен.

BMI прогнозирует увеличение объемов добычи к 2027 году до более чем 1 млн баррелей в сутки (б/с) против нынешних 390 тысяч б/с за счет открытия новых месторождений на шельфовом блоке Stabroek, извлекаемые ресурсы которого оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Несмотря на очевидные позитивные тенденции, экономика страны все же может столкнуться с определенными трудностями, среди которых "голландская болезнь", вызванная резким увеличением экспортных доходов, а также волатильность и в перспективе снижение цен на нефть.

Другими значимыми негативными факторами, способными сдержать экономический рост страны, являются политическая нестабильность и высокая преступность, подчеркнули в BMI.

МВФ Гайана BMI Stabroek Эндрю Трэхен
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