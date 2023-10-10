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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

МВФ ожидает рост ВВП Латвии на 0,5% в 2023 году и снижения ВВП Эстонии и Литвы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд снизил прогноз прироста ВВП Латвии в 2023 году до 0,5%, сообщается в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ.

В сентябре МВФ прогнозировал, что темпы роста экономики Латвии в 2023 году составят 0,9%.

По новому прогнозу фонда, в 2024 году ВВП Латвии вырастет на 2,6%.

Инфляцию в Латвии МВФ ожидает в 2023 и 2024 году на уровнях, соответственно, 9,9% и 4,2%. Безработица составит 6,7% в этом году и 6,6% в следующем, а дефицит счета текущих операций - 3% ВВП в этом году и 2,4% ВВП в следующем.

Для Литвы фонд прогнозирует уменьшение ВВП на 0,2% в 2023 году и рост на 2,7% в 2024 году.

Инфляция в Литве ожидается на уровне 9,3% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а счет текущих операций будет сбалансированным в этом году и с профицитом в размере 0,9% ВВП в следующем году.

В Эстонии МВФ прогнозирует спад экономики на 2,3% в этом году и рост на 2,4% в следующем. Инфляция составит, соответственно, 10% и 3,8%. В этом году профицит счета текущих операций Эстонии прогнозируется на уровне 1,8% ВВП, а в следующем году он увеличится до 2,6%.

МВФ Эстония Латвия Литва
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