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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

"Нижегородские грузовые автомобили" планируют выпуск большегрузов на площадке "ГАЗа"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Нижегородские грузовые автомобили" (НГА) намерено выпускать крупнотоннажные грузовики на арендованной у Горьковского автозавода группы "ГАЗ" площадке. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора НГА Руслана Грекова.

"Флагманским проектом заявлен магистральный седельный тягач "Валдай 45", конструкция которого позволяет работать с европейскими полуприцепами. Также НГА планирует выпускать "Валдай 33" в версиях самосвала и шасси под тяжелые спецнадстройки: бетономешалки и автокраны. Третьей моделью заявлен "Валдай 18" с универсальным шасси для городских и региональных перевозок с тремя вариантами колесной базы. Все автомобили внешне схожи с моделями китайского Foton", - пишет издание.

В пресс-службе группы "ГАЗ" "Интерфаксу" отказались комментировать эту информацию.

ООО "НГА" было учреждено в январе 2020 года. Учредителями тогда выступили ООО "Автозавод ГАЗ" (99,9%) и ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ". Позднее ООО было преобразовано в АО, согласно ЕГРЮЛ, в июле 2022 года единственным владельцем НГА стало ООО "Ойлпром СО".

По данным газеты, НГА и группа "ГАЗ" заявляют об отсутствии между ними юридической связи.

На сайте НГА говорится, что компания ведет самостоятельную, независимую работу на площадке автомобильного кластера вокруг Горьковского завода. При этом продажа и сервисное обслуживание техники осуществляется через дистрибьютора группы "ГАЗ" – ГК "СТТ".

Ранее китайская государственная автомобилестроительная компания Foton, поставляющая группе "ГАЗ" компоненты для сборки кабин модели "Валдай Next", в отчете своей дочки (ООО "Фотон Мотор") от февраля 2022 года сообщала, что планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.

Нижегородские грузовые автомобили ГАЗ Группа ГАЗ Нижний Новгород
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