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"КАМАЗ" начнет разработку беспилотного самосвала сверхвысокой грузоподъемности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в феврале приступит к созданию беспилотного карьерного самосвала грузоподъемностью 220 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Работы будут вестись в лабораториях Кузбасского государственного технического университета, с которым "КАМАЗ" сотрудничает при создании беспилотных самосвалов с 2021 года.

"Среди главных задач исследовательских площадок: теоретическое изучение динамики движения карьерного самосвала путем имитационного моделирования, разработка программно-аппаратного комплекса для проектирования беспилотного карьерного самосвала, эскизного проекта самосвала и технического проекта системы беспилотного движения, технического проекта и рабочей конструкторской документации на цифровую систему диспетчеризации угольного карьера", - говорится в пресс-релизе.

Самосвалы мощностью 220 тонн выпускает "БелАЗ". Компания рассчитывает в 2025 году заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские, говорил "Интерфаксу" технический директор "БелАЗа" Сергей Лесин в июле прошлого года.

По данным татарстанского издания "Бизнес Online", "КАМАЗ" в 2021 году запустил проект "Юпитер", в рамках которого планировал создать для холдинга "СДС-Уголь" (Кемерово) четыре типа карьерных самосвалов - грузоподъемностью 30, 90, 125 и 220 тонн.

В июне 2022 года пресс-служба "КАМАЗа" объявила о завершении разработки совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э.Баумана первого карьерного самосвала семейства "Юпитер" - беспилотного грузовика "КАМАЗ-6559" грузоподъемностью 30 тонн под именем "Юпитер 30". Самосвал после полигонных испытаний на "КАМАЗе" планировалось передать холдинговой компании "СДС-Уголь" для опытной эксплуатации в разрезе "Черниговский" в Кемеровской области.

"Следующие модели будут более грузоподъемными, их разработкой компания будет заниматься в течение следующих лет", - говорил тогда главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра "КАМАЗа" Сергей Назаренко.

КАМАЗ СДС-Уголь Юпитер Кузбасс Сергей Назаренко БелАЗ
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