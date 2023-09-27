Цена золота опустилась ниже $1900 за унцию впервые с марта

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются на фоне продолжающегося укрепления курса доллара США, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы торгуются в среду на Comex на уровне $1896,4 за унцию, что на 1,2% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. При этом котировки опустились ниже уровня в $1900 впервые с марта, по данным FactSet.

С начала сентября цены на золото упали на 3,4% несмотря на то, что драгметалл обычно выступает альтернативным инструментом для инвестиций в случае падения рынка акций, а фондовый индекс S&P 500 потерял свыше 5% в этом месяце.

В этом можно обвинить сильный доллар и рост доходности облигаций на мировых рынках, отмечает рыночный аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в среду поднялся более чем на 0,4% и находится на максимальной отметке с ноября прошлого года.

"После подъема по итогам десяти недель подряд долларовый индекс, похоже, добавит еще одну неделю к этому списку", - полагает Разакзада. По его мнению, каких-то свежих факторов для подорожания американской нацвалюты нет, но "также не было никаких макроэкономических причин для прекращения ралли".