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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Золото подорожало до максимума за три недели

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото растут вечером во вторник и торгуются на максимуме с начала августа.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 по московскому времени повысились на 0,9%, до $1963,9 за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 7 августа, по данным FactSet.

Поддержку драгметаллу во вторник оказывает снижение доходности гособлигаций США и курса доллара в ожидании данных об инфляции и рынке труда в Соединенных Штатах.

Значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, будет обнародовано в четверг, а отчет о безработице и росте рабочих мест за август - в пятницу.

Политика Федрезерва все еще является самым важным фактором для трейдеров, написал инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

"Низкая безработица означает, что инфляция, скорее всего, останется повышенной в течение длительного времени, а следовательно, есть риски новых действий со стороны ФРС, - отметил он. - Это ограничивает подъем цен на драгметалл".

ФРС США Comex
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