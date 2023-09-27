Прибыль "Россетей" по МСФО в I полугодии составила 123,9 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированная прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") в январе-июне 2023 года составила 123,87 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Показатели по МСФО

Показатель EBITDA при этом равнялся 254,7 млрд рублей (приводится показатель после корректировок - ИФ). Выручка компании за период составила 678,86 млрд рублей, операционные расходы - 533,27 млрд рублей. Компания не приводит аналогичные показатели за шесть месяцев 2022 года.

Также без динамики приведены и результаты второго квартала этого года: прибыль за апрель-июнь - 56,35 млрд рублей, EBITDA - 121,3 млрд рублей, выручка - 324,54 млрд рублей, операционные расходы - 260,11 млрд рублей.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец полугодия составил 188,7 млрд рублей.

Аудиторская компания ("Технологии доверия") обратила внимание, что "Россети" не представили в консолидированной отчетности показатели для сравнения. "Исключение сравнительной информации не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, указанными в принципах подготовки, изложенных в примечании 2 к раскрываемой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, на основании которых руководство группы принимало решение о подготовке раскрываемой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, и составе сведений, раскрытие которых способно нанести ущерб группе и (или) ее контрагента", - говорится в аудиторском заключении.

Показатели по РСБУ

Компания также в среду раскрыла и отчетность по РСБУ, где, в отличие от МСФО, динамику привела. Так, согласно документу, чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 202,24 млрд рублей, что в 6,4 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Выручка компании выросла со 125,8 млрд в первом полугодии 2022 года до 160,93 млрд рублей в отчетный период, себестоимость продаж - с 80,33 млрд до 88,5 млрд рублей соответственно. Валовая прибыль в итоге составила 72,42 млрд рублей после 45,46 млрд рублей годом ранее.

Объем прочих доходов "Россетей" (в этой статье обычно отражаются результаты переоценки акций "дочек" - ИФ) возрос многократно: с 5,82 млрд рублей до 150,27 млрд рублей. Объем прочих расходов при этом снизился, хотя и не так драматично: с 11,15 млрд до 9,19 млрд рублей. В результате прибыль до налогообложения по РСБУ за полугодие составила 216,64 млрд рублей против 40,48 млрд рублей годом ранее. Квартальных показателей за в бухгалтерской отчетности не приводится.

В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". После реорганизации доля государства в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.