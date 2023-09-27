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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены за уран увеличились до $70 за фунт, сообщает Trading Economics.

Такая цена сложилась по состоянию на 25 сентября. Как отмечает издание, это наивысшая цена с 2011 года (до аварии на АЭС "Фукусима" она достигала $73, после нее рынок впал в продолжительную полосу депрессии).

По мнению авторов Trading Economics, государства вкладываются в атомную энергетику на фоне волатильных цен на топливо и неопределенности в отношении поставок, а также декарбонизации.

При этом рынок испытывает опасения в отношении топлива канадской Cameco, которая ранее сообщила о сокращенном прогнозе производства в этом году, отложены работы французской Orano после переворота в Нигере. Ранее также сообщалось об остановке экспорта ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, прекращения поставок и роста опасений, что геополитическая напряженность между Россией и США изменит цепочки поставок, несмотря на отсутствие санкций в отношении российского урана.

Предыдущий рекорд сентября и последних лет составлял $65,5 за фунт.

уран Cameco
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