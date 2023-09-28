Что случилось этой ночью: четверг, 28 сентября

Законодатели США не поддержали сокращение помощи Киеву, два человека, включая полицейского, погибли в перестрелке в Дагестане, КНДР внесла в конституцию наращивание ядерных сил

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США не поддержала поправки о сокращении помощи Украине. Речь идет о предложениях исключить $300 млн из средств Пентагона на обучение украинских солдат и закупку оружия для Киева, запретить помощь Украине в области безопасности и передачу ей кассетных боеприпасов.

- В Дагестане в перестрелке погибли два человека, включая начальника тыла районного отдела полиции. По предварительным данным, четыре из порядка 25 участников конфликта в селе Леваши госпитализированы. В пресс-службе республиканского главка МВД сообщили о задержании трех подозреваемых. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

- В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота. По словам властей страны, попытка имела место 26 сентября, захват власти не допустили разведслужбы и силы безопасности.

- КНДР закрепила в конституции политику наращивания ядерных сил. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал это "историческим событием, которое обеспечило мощный политический рычаг для значительного укрепления обороноспособности страны". Он также обвинил США в "беспрецедентном и максимальном" усилении угрозы ядерной войны и призвал к укреплению солидарности с "антиимпериалистическими независимыми странами", которые противостоят "гегемонистской стратегии" Запада.

- Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт. Это наивысшая цена с 2011 года (до аварии на АЭС "Фукусима" она достигала $73, после нее рынок впал в продолжительную полосу депрессии), отмечает Trading Economics. По мнению авторов статьи, государства вкладываются в атомную энергетику на фоне волатильных цен на топливо и неопределенности в отношении его поставок, а также декарбонизации.