Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Росстат отметил рост производства в стране за 8 месяцев золота и алюминия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В России за январь-август 2023 года выпуск золота вырос на 3,8%, производство алюминия - на 5,7%, следует из данных Росстата.

В августе 2023 года производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) снизилось на 3,6% в годовом измерении. По сравнению с июлем 2023 года производство выросло на 10,6%.

В общей сложности по итогам 8 месяцев объем производства золота в стране превысило результат соответствующего периода прошлого года на 3,8%.

Производство первичного алюминия в январе-августе 2023 года увеличилось на 5,7% в годовом исчислении.

В августе производство алюминия оказалось на 3,5% ниже по сравнению с августом 2022 года и с июлем 2023 года.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Депутатам рассказали о потребности 40% российских гостиниц в реконструкции

Добыча газа в России в августе перешла к росту после 16 месяцев снижения

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в августе на 5,2%

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Зарплаты в России в июле выросли на 9,2% в реальном выражении

Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября разогналась до 0,28%, годовая превысила 5,8%

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Производитель техники для леспрома Ponsse завершил продажу российской "дочки"

Новак сообщил о рекомендациях нефтяникам по ценам на АЗС и объемам поставок аграриям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });