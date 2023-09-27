Росстат отметил рост производства в стране за 8 месяцев золота и алюминия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В России за январь-август 2023 года выпуск золота вырос на 3,8%, производство алюминия - на 5,7%, следует из данных Росстата.

В августе 2023 года производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) снизилось на 3,6% в годовом измерении. По сравнению с июлем 2023 года производство выросло на 10,6%.

В общей сложности по итогам 8 месяцев объем производства золота в стране превысило результат соответствующего периода прошлого года на 3,8%.

Производство первичного алюминия в январе-августе 2023 года увеличилось на 5,7% в годовом исчислении.

В августе производство алюминия оказалось на 3,5% ниже по сравнению с августом 2022 года и с июлем 2023 года.