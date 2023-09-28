Минфин зафиксировал приоритет "классики" ОФЗ в основных направлениях бюджетной политики на трехлетку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ, неоднократно заявлявший, что, несмотря на пожелания банков, сдержанно относится к перспективе наращивания доли флоатеров в структуре заимствований на внутреннем рынке из-за рисков увеличения процентных расходов бюджета, закрепил приоритет "классики" в размещениях ОФЗ на уровне программного документа на предстоящую трехлетку.

"В целях минимизации рисков, связанных с обслуживанием и рефинансированием госдолга, долговая политика, как и ранее, будет нацелена на привлечение необходимого объема заемных ресурсов с приоритизацией предложения облигаций с постоянным доходом", - говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных Минфином.

"Одновременно будет обеспечиваться комфортная дюрация долгового портфеля и минимизация стоимости заемных средств с учетом рыночной конъюнктуры, а также диверсификация предложения долговых инструментов по типам и срокам до погашения для максимального удовлетворения спроса различных категорий инвесторов, повышения ликвидности долгового рынка", - говорится в документе.