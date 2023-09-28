Минфин задумался о корректировке расчета акциза на сталь

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает вопрос корректировки механизма применения акциза на сталь для повышения его эффективности на фоне резкого роста рентабельности экспортных поставок полуфабрикатов.

Согласно подготовленным министерством "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов", рентабельность экспортных поставок стальных полуфабрикатов металлургических компаний в первом полугодии 2023 года составляла, по оценкам ведомства, 37%, что "значительно выше уровня второго полугодия 2022 года (12%)".

Росту рентабельности способствует повышение цен на стальные полуфабрикаты: средняя цена сляба в июле-декабре 2022 года составляла $442/тонна, а в первом полугодии 2023 года - $562/тонна. Аналогичные показатели в отношении стальной заготовки составили $507 и $564/тонна соответственно.

Минфин также отмечает, что рентабельность поставок стального проката на внутренний рынок в январе-июне 2023 года сохранилась на уровне второго полугодия 2022 года - 27%. При этом налоговая нагрузка по акцизу на жидкую сталь за первое полугодие 2023 года оценивается на уровне не более 2% от выручки металлургических предприятий.

С августа 2022 года была скорректирована цена на сляб, при которой ставка акциза на жидкую сталь должна обнуляться. Так, акциз равен нулю при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.

Сталепроизводители, исходя из действующей формулы расчета акциза на сталь, с января вернулись к выплатам в бюджет после перерыва с августа прошлого года, так как значение экспортной цены на сляб в I квартале превышало 30 тысяч рублей/тонна.

Согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза на жидкую сталь в январе этого года, цена сляба FOB Черное море установлена на уровне $569,8/тонна. Средний номинальный курс доллара США к рублю в январе, по данным ЦБ, составлял 69,2 рубля/$1. Таким образом, цена сляба в январе находилась на отметке 39,4 тысячи рублей/тонна, что предполагает возврат металлургов к уплате акциза. В феврале и марте этот показатель составлял $609,6 (около 44,5 тысячи рублей) и $623,6 (около 47 тысяч руб.) соответственно. В июле и августе цена сляба FOB Черное море составляла для расчета акциза $435,5 (39,4 тысячи рублей) и $439,3 (41,9 тысячи рублей) соответственно.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 рублей. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тысячи рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тысяче рублей.

В 2022 году поступления в бюджет от акцизов на сталь, выплавленную в конвертерных печах, составили 42,4 млрд рублей, в электропечах - около 6 млрд рублей.

В 2023 году, согласно пояснительной записке к проекту закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов" (копия имеется в распоряжении "Интерфакса"), поступления от акциза на жидкую сталь в этом году оцениваются в 53,6 млрд рублей, 2024 году - 56,4 млрд рублей, в 2025 и 2026 гг. - по 52,3 млрд рублей.