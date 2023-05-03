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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Минпромторг предложил освободить от акциза на жидкую сталь еще один завод "Мечела" и "КАМАЗ"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ расширил перечень предприятий, которые предлагается освободить от уплаты акциза на жидкую сталь, добавив в него ПАО "Уральская кузница" (входит в группу "Мечел") и "КАМАЗ", следует из проекта приказа, размещенного на портале regulation.gov.ru.

Также в список добавлены "Тихвинский вагоностроительный завод" (актив "Объединенной вагонной компании") и АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-Технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш").

Год назад правительство РФ постановило сформировать перечень предприятий, которые будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, введенного для металлургической отрасли с 2022 года. Речь шла о компаниях, которые производят жидкую сталь для собственных нужд, а также промпредприятиях, ежегодно производящих не более 300 тыс. тонн стали улучшенного качества – с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. Эта мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности, поясняло правительство.

В перечень предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь, вошли четыре компании из отрасли машиностроения – "Тяжпрессмаш", "Промлит", "ВКМ-Сталь" и "Алтайвагон" и два производителя спецстали – "Волжский трубный завод" (группа ТМК) и корпорация "Красный октябрь".

Позднее Минпромторг предложил включить в перечень еще 10 предприятий, в том числе "Ижсталь" (входит в группу "Мечел"), "Уральскую сталь" (принадлежит АО "Загорский трубный завод"), ПО "Бежицкая сталь" (крупнейший производитель и поставщик вагонного литья в России, входит в "Трансмашхолдинг"), "Металлургический завод "Электросталь" (Московская область), "Металлургический завод "Петросталь" и "НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" (Санкт-Петербург, входят в группу компаний "Кировский завод"), "Златоустовский металлургический завод" (Челябинская область), "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" (крупнейший в России производитель экскаваторного оборудования, Санкт-Петербург), "Автомобильный завод "Урал" (входит в "Объединенную машиностроительную группу"), завод "Буммаш" (Удмуртия, специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения).

Минпромторг Мечел КАМАЗ
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