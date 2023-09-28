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Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ускорение недельной инфляции в РФ почти до 0,3% не выбивается из прогноза Минэкономразвития по инфляции на 2023 год, такие колебания закладывались в график, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Нет, мы идем в том диапазоне, в том графике, который на 7,5% на конец года", - прокомментировал министр вопрос - выбивается ли ускорение недельной инфляции почти до 0,3% из прогноза в 7,5% на этот год.

"Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы, когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено", - добавил Решетников.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 19 по 25 сентября резко ускорилась до 0,28% после 0,13% с 12 по 18 сентября.

Недельный прирост цен почти в 0,3% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%).

С начала месяца прирост цен к 25 сентября составил 0,60%, с начала года - 4,32%.

Из данных за 25 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 сентября ускорилась до 5,84% с 5,64% на 18 сентября и 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,74% (с 5,45% на 18 сентября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Максим Решетников Минэкономразвития инфляция
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