Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября разогналась до 0,28%, годовая превысила 5,8%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября резко ускорилась до 0,28% после 0,13% с 12 по 18 сентября, также 0,13% с 5 по 11 сентября и 0,11% с 29 августа по 4 сентября, соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

Недельный прирост цен почти в 0,3% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%).

С начала месяца прирост цен к 25 сентября составил 0,60%, с начала года - 4,32%.

Из данных за 25 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 сентября ускорилась до 5,84% с 5,64% на 18 сентября и 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,73% (с 5,45% на 18 сентября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в первой половине сентября 2022 года было снижение цен, но во второй половине сентября цены стали расти, и в целом за сентябрь 2022 года цены выросли на 0,05%.

Цены на продукты

За период с 19 по 25 сентября 2023 г. выросли цены: на яйца - на 2,9%, мясо кур - на 1,2%, масло подсолнечное - на 0,9%, консервы мясные для детского питания - на 0,8%, говядину и колбасы - на 0,7%, баранину, чай черный и рис - на 0,6%, свинину, сосиски, сардельки, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 0,6% (неделей ранее выросли на 0,7%), в том числе на помидоры - на 9,3%, бананы - на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свеклу - на 1,0%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту и яблоки - на 2,7%, картофель - на 2,3%, лук - на 1,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,0%, левомеколь и эргоферон - на 0,8%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров выросли цены на шампуни - на 0,7%, колготки женские - на 0,6%, доски обрезные - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,5%, дизельное топливо - на 1,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 1,6% (неделей ранее снизилась на 3,5%).

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 25 сентября на уровне 5,74%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 19 по 25 сентября инфляция составила 0,28% (рост на 0,13% неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,41% (после роста на 0,25% неделей ранее) на фоне удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом удорожание плодоовощной продукции замедлилось. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста практически сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после роста на 0,21% неделей ранее). В секторе услуг цены выросли на 0,19% (после снижения на 0,16% неделей ранее) преимущественно за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзор.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2023 году составляет 6,4% (вырос с 6,0% по опросу в начале августа), по инфляции в 2024 году - 4,8% (не изменился).

Росстат Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зарплаты в России в июле выросли на 9,2% в реальном выражении

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории

Производитель техники для леспрома Ponsse завершил продажу российской "дочки"

Новак сообщил о рекомендациях нефтяникам по ценам на АЗС и объемам поставок аграриям

Минфин в III квартале разместил ОФЗ чуть более чем на 700 млрд рублей

Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Российские активы Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем перешли к "Транскомпоненту"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });