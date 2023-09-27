Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября разогналась до 0,28%, годовая превысила 5,8%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября резко ускорилась до 0,28% после 0,13% с 12 по 18 сентября, также 0,13% с 5 по 11 сентября и 0,11% с 29 августа по 4 сентября, соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

Недельный прирост цен почти в 0,3% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%).

С начала месяца прирост цен к 25 сентября составил 0,60%, с начала года - 4,32%.

Из данных за 25 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 сентября ускорилась до 5,84% с 5,64% на 18 сентября и 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,73% (с 5,45% на 18 сентября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в первой половине сентября 2022 года было снижение цен, но во второй половине сентября цены стали расти, и в целом за сентябрь 2022 года цены выросли на 0,05%.

Цены на продукты

За период с 19 по 25 сентября 2023 г. выросли цены: на яйца - на 2,9%, мясо кур - на 1,2%, масло подсолнечное - на 0,9%, консервы мясные для детского питания - на 0,8%, говядину и колбасы - на 0,7%, баранину, чай черный и рис - на 0,6%, свинину, сосиски, сардельки, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли на 0,6% (неделей ранее выросли на 0,7%), в том числе на помидоры - на 9,3%, бананы - на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свеклу - на 1,0%. В то же время цены на морковь снизились на 2,8%, капусту и яблоки - на 2,7%, картофель - на 2,3%, лук - на 1,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,0%, левомеколь и эргоферон - на 0,8%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров выросли цены на шампуни - на 0,7%, колготки женские - на 0,6%, доски обрезные - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный выросли за неделю на 0,5%, дизельное топливо - на 1,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 1,6% (неделей ранее снизилась на 3,5%).

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 25 сентября на уровне 5,74%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 19 по 25 сентября инфляция составила 0,28% (рост на 0,13% неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,41% (после роста на 0,25% неделей ранее) на фоне удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом удорожание плодоовощной продукции замедлилось. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста практически сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после роста на 0,21% неделей ранее). В секторе услуг цены выросли на 0,19% (после снижения на 0,16% неделей ранее) преимущественно за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзор.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2023 году составляет 6,4% (вырос с 6,0% по опросу в начале августа), по инфляции в 2024 году - 4,8% (не изменился).