Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ принял решение сократить программу внутренних заимствований на 2023 год примерно на 1 трлн рублей на фоне роста аппетитов банков, инвестирующих в ОФЗ, к ставкам, по которым размещаются гособлигации, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

В ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме Силуанов отметил, что банки сейчас не хотят "давать деньги по нормальным ставкам" и ожидают повышения доходностей по ОФЗ.

"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве и решили ограничить заимствования в текущем году. Где-то, наверное, на триллион рублей снизить программу. Пускай сидят теперь (банки - ИФ) и кредитуют экономику, а не бюджет", - сказал Силуанов.

"Так нельзя кредитовать экономику, мы тогда заставим ЦБ еще выше ставку вверх (поднять). (...) Смысл политики Центробанка, чтобы мы снизили кредитование, а нам говорят - больше давайте. Так и будем пирамиду строить?" - заявил в ответ на ремарку Силуанова глава ВТБ Андрей Костин.

"Всегда приятно, когда на сцене сидит команда единомышленников", - пошутил модерирующий сессию глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Минфин накануне признал два аукциона по размещению ОФЗ несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Всего в III квартале 2023 года министерство разместило облигации федерального займа на сумму чуть более 700 млрд руб. по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 70%.

По мнению аналитиков, такая ситуация на рынке сложилась в связи с нежеланием его участников покупать классические ОФЗ-ПД с постоянным купоном в условиях сформировавшихся еще летом и сохраняющихся в настоящее время ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России для сдерживания инфляционных процессов. При этом Минфин пока сдержанно относится к наращиванию объемов размещения облигаций ОФЗ-ПК с плавающей ставкой (флоатеров), которые пользуются у инвесторов, в частности, у крупных российских банков, бОльшим спросом, нежели классические бумаги.

По данным, которые приводил в своем обзоре ЦБ, системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в августе наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 72,7% всех размещений, в июле их доля достигала 87%.

Костин в середине сентября говорил, что стратегия банка ВТБ на внутреннем долговом рынке остается неизменной: банк не будет в нынешних условиях приобретать классические ОФЗ, а бумаги с плавающим купоном готов покупать в больших объемах.

"Мы готовы покупать, я Минфину об этом сказал. Но только флоатеры, потому что при такой ставке и с трендом к ее повышению, фиксированные брать опасно", - говорил Костин журналистам.