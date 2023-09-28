Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Решение Минфина сократить программу внутренних заимствований 2023 года сразу на 1 трлн рублей за счет использования растущих нефтегазовых доходов окажет влияние и на валютный рынок, считает помощник президента Максим Орешкин.

В беседе с журналистами в кулуарах Московского финансового форума он обратил внимание на важность решения, анонсированного главой Минфина Антоном Силуановым в ходе пленарной сессии.

"Это, на самом деле, большая очень история", - сказал Орешкин.

"Принятые Минфином и правительством решения по сокращению заимствований, так как на это будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, окажут влияние и на валютный рынок, потому что уменьшат спрос на валюту, и, конечно же, на рынок процентных ставок, государственных облигаций, потому что серьезно сократят предложение", - заявил журналистам помощник президента.