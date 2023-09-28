Bank of America ждет мягкой посадки экономики США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Стратеги Bank of America Corp. все еще ожидают "мягкую посадку" американской экономики вместо рецессии, сказал на мероприятии в Нью-Йорке глава банка Брайан Мойнихэн.

"Рецессии не будет", - заявил он, добавив, что потребительские расходы остаются сильными, несмотря на небольшое снижение с начала года.

На прошлой неделе финансовый директор BofA Аластер Бортуик сказал, что вероятность рецессии в США снижается. Руководство Федеральной резервной системы также не ожидает спада в американской экономике.

Инфляция тем временем продолжает вызывать опасения, отметил Мойнихэн. В частности, он указал на забастовки голливудских сценаристов и актеров, а также работников автомобильной отрасли, которые требуют повышения зарплат, что является важным фактором для роста цен.