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WSJ видит угрозу шансам на мягкую посадку экономики США в росте доходностей US Treasuries

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рост доходностей долгосрочных гособлигаций США до 16-летних максимумов ставит под угрозу надежды на "мягкую посадку" американской экономики, тем более что точные триггеры такой динамики неясны, пишет The Wall Street Journal.

Федеральная резервная система ужесточала политику в течение полутора лет, что должно было привести к подъему долгосрочных процентных ставок и замедлить экономику, сдержав, таким образом, инфляцию. Однако резкий подъем ставок за последнее время может служить примером для фразы "будьте осторожны со своими желаниями", поскольку он отмечается на фоне замедления инфляции в США и сигналов ФРС о близости к завершению цикла ужесточения, отмечает WSJ.

Доходность 30-летних US Treasuries увеличилась во вторник до максимума с 2007 года и продолжила рост в среду, поднявшись выше 5% годовых. Процентная ставка 10-летних американских госбумаг вновь обновила максимум за 16 лет, достигнув в ходе торгов отметки в 4,887%.

Дальнейший подъем доходностей US Treasuries вместе со спадом на фондовом рынке и укреплением доллара может значительно замедлить экономический рост как в США, так и по всему миру в следующем году. Высокая скорость подъема доходностей также повышает риск обвала финансовых рынков, пишет газета.

Наиболее вероятными причинами увеличения доходностей американских гособлигаций, по-видимому, является комбинация двух факторов: во-первых, это ожидания улучшения ситуации в экономике США, снижающие интерес к активам "тихой гавани"; во-вторых, неспособность инвесторов поглотить растущее предложение US Treasuries на рынке.

Подъем доходностей долгосрочных бумаг в прошлом году был связан с ожиданиями дальнейшего повышения краткосрочной ставки Федрезервом, а также желанием инвесторов получить более высокую доходность из-за опасений ускорения инфляции. Однако ни одного из этих факторов нет в данный момент, отмечает WSJ.

Теперь это может быть связано в том числе и с сокращением спроса на US Treasuries со стороны иностранных инвесторов, американских банков и местных портфельных управляющих, традиционно покупавших госбумаги для хеджирования рисков на фондовом рынке.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 3 октября, что пока неясно, установятся ли ставки на высоких уровнях на долгосрочную перспективу. Она отметила, что вопрос роста доходностей беспокоит Минфин.

Устойчивый подъем доходностей US Treasuries приведет к существенному увеличению расходов Минфина на обслуживание долга, учитывая, что и госдолг США значительно увеличился за последние годы.

Кроме того, повышение долгосрочных ставок толкает вверх ставки по ипотеке, которые уже достигли 23-летних максимумов. Так, ставки по 30-летним кредитам на покупку жилья уже превышают 7,5%.

Рост стоимости заимствования также будет негативно сказываться на фондовом рынке и других активах, способствуя снижению инвестиций, объемов найма и ослаблению экономической активности, пишет газета.

Джанет Йеллен US Treasuries Минфин США ФРС
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