Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ryanair сократит число рейсов в осенне-зимний период из-за нехватки самолетов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings, крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер, отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов в связи с задержками в поставках самолетов Boeing, говорится в пресс-релизе компании.

Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре.

До конца года Ryanair рассчитывает получить 14 самолетов из 27, ожидавшихся изначально. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных производителю самолетов.

В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года.

Текущие задержки не окажут существенного влияния на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок, однако, если они продолжатся в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз, отмечается в сообщении.

С начала 2023 года капитализация Ryanair увеличилась на 27%, в то время как индекс ISEQ за тот же период вырос на 16,9%.

Boeing Ryanair Ирландия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет меньше 2% ВВП

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтяников

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз

Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев

Правительство России актуализировало программу приватизации

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Группа Газпромбанк купила сеть ТЦ "Мега" в России

Группа Газпромбанк купила сеть ТЦ "Мега" в России

В ВТБ ждут сокращения прибыли банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });