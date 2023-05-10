Ryanair разместил крупнейший в своей истории заказ на самолеты

Ирландский лоукостер намерен приобрести минимум 150 самолетов Boeing 737 Max 10

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair разместил заказ на 150 самолетов модели Boeing 737 Max 10 с опцией дополнительного заказа еще 150 лайнеров.

Это крупнейший заказ в истории Ryanair, пишет CNBC. Его каталожная стоимость оценивается более чем в $20 млрд, однако, как правило, авиапроизводители делают скидки при размещении больших заказов.

Новые 737 Max 10 заменят парк старых самолетов 737 модели. Ожидается, что поставки состоятся в период с 2027 по 2033 год.

В настоящее время Boeing выпускает 31 самолет 737 Max в месяц. В прошлом месяце компания сообщила, что намерена увеличить выпуск до 38 в месяц, а в 2026 году - до 50, после открытия четвертой производственной линии.

Акции Boeing Co. во вторник выросли в цене на 2,3%, став лидером роста в индексе Dow Jones. Цена бумаг Ryanair в Дублине растет на 0,4% в среду.