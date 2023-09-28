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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В ЦБ заявили о поступающих от иностранных банков заявках на продажу "дочек" в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные банки подают заявки на продажу дочерних организаций в России, сообщила журналистам зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Такие заявки поступают. Как вы знаете, есть указ соответствующий, что все эти вопросы рассматриваются исключительно по решению президента, если речь идет о банке со 100-процентным иностранным участием. Если участие с меньшей долей, то рассматривает правительственная комиссия (подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям - ИФ)", - заявила Полякова в кулуарах международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября 2022 года утвердил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по специальному разрешению. Всего в списке было 45 банков.

Ольга Полякова Владимир Путин ЦБ РФ Банк России
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