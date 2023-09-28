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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ сможет приступить к расширению макролимитов на ипотеку после оценки эффективности

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк России примет решение о возможности расширения макропруденциальных лимитов на ипотеку после оценки эффективности инструмента на рынке необеспеченных кредитов, сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"Мы всегда говорим, что мы хотели бы иметь этот инструмент в своем арсенале. Пока мы посмотрим, сработали ли наши макропруденциальные лимиты в необеспеченном кредитовании, оценим эффективность этого инструмента и, возможно, будем дальше взаимодействовать с ведомствами, с Госдумой, предлагая расширить наши полномочия на макропруденциальные лимиты по ипотеке", - сказала Данилова журналистам в кулуарах форума.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре отмечала, что регулятору было бы полезно иметь возможность введения количественных ограничений на выдачу ипотеки, но у ЦБ нет для этого законодательных полномочий. "У нас есть такая возможность по закону по необеспеченному потребительскому кредитованию (возможность введения лимитов - ИФ), а по ипотеке - нет. Мы считаем, в принципе, это было бы полезно - иметь два набора мер: и риск-надбавки, и количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно, но у нас пока такой возможности нет", - говорила Набиуллина.

Банки РФ, по предварительным данным ЦБ, в августе выдали ипотечные кредиты на рекордные 849 млрд руб., что на 30% больше июльского показателя (в июле выдано 647 млрд руб.). Регулятор отмечал, что такой рост свидетельствует о перегреве рынка, но ЦБ ожидает, что к концу года темп несколько замедлится, в том числе, из-за роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

ЦБ с 1 октября повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.

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