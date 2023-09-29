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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Набиуллина заявила о признаках перегрева в ипотеке

Набиуллина заявила о признаках перегрева в ипотеке
Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы", - сказала Набиуллина.

"Здесь, конечно, нас беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынке жилья", - добавила она.

Банк России будет следить за качеством ипотечного кредитования.

"Если будет необходимость, будем принимать более жесткие меры", - cказала Набиуллина.

Банки РФ, по предварительным данным ЦБ, в августе выдали ипотечные кредиты на рекордные 849 млрд руб., что на 30% больше июльского показателя (в июле выдано 647 млрд руб.). Регулятор отмечал, что такой рост свидетельствует о перегреве рынка, но ЦБ ожидает, что к концу года темп несколько замедлится, в том числе, из-за роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

ЦБ с 1 октября повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ
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