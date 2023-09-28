Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Минфине заявили, что изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Изменения в демпфере по топливу, что обсуждается сейчас правительством, должны быть нейтральны для бюджета, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально, я пока не знаю, я пакетного решения не видел", - сказал он.

"Любое повышение демпфера - это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать. Не могу здесь ничего комментировать, потому что пакетное решение, которое не Минфин готовит", - добавил Сазанов.

Минфин Алексей Сазанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет меньше 2% ВВП

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтяников

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });