В Минфине заявили, что изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Изменения в демпфере по топливу, что обсуждается сейчас правительством, должны быть нейтральны для бюджета, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально, я пока не знаю, я пакетного решения не видел", - сказал он.

"Любое повышение демпфера - это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать. Не могу здесь ничего комментировать, потому что пакетное решение, которое не Минфин готовит", - добавил Сазанов.