Внутренний рынок топлива РФ решительно защитили. Обобщение

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти перешли от словесных интервенций к решительным действиям на топливном рынке и сумели преподнести сюрприз всем как отечественным экспортерам топлива, так и зарубежным покупателям нефти и нефтепродуктов. Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из страны с 21 сентября. Запрет временный, но сроки его пока никак не обозначены.

Такое кардинальное решение стало неожиданным для нефтяников, подготовившихся к длительным переговорам по топливным мерам. Но именно болезненный эффект неожиданности, как считают собеседники агентства, позволит правительству наконец-то достучаться от нефтяников. Длительные согласования с компаниями на фоне поступающих со всех сторон претензий (то аграрии грозят несобранным урожаем из-за нехватки топлива, то депутаты возмущены быстрым ростом цен) довели ситуацию до того, что нефтяная отрасль внезапно получила от чиновников запрет на экспорт топлива. Зато теперь, как только все осознают новую реальность, проще будет договориться. И вот уже нефтяные генералы собираются в пятницу на совещание к вице-премьеру по ТЭК Александру Новаку.

Затяжной рост оптовых цен на нефтепродукты одномоментно закончился: биржевые цены на бензин на Санкт-Петербуржской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко пошли вниз еще в понедельник, в четверг их падение ускорилось - так рынок ждал кардинальных мер от чиновников. За один день по национальному индексу СПбМТСБ, который учитывает цены на всех НПЗ, Аи-92 подешевел сразу на 5%, Аи-95 - на 4%, летнее дизтопливо - почти на 2%. По сравнению с концом прошлой недели Аи-92 подешевел на 11%, Аи-95 почти на 12%.

Сенсации на внутреннем топливном рынке России быстро отразились и на внешних рынках. Мировые цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в четверг на заявлениях правительства РФ о запрете экспортировать топливо из страны.

Для всех. И без срока действия

Главным элементом сюрприза стало то, что запрет на экспорт топлива введен для всех без исключения компаний. Ведь последние месяцы обсуждалась борьба с "серым" экспортом, то есть с теми бизнесменами, которые покупали топливо на бирже (с учетом выплаченного из бюджета демпфера) и гнали на экспорт. Считалось, что именно таким образом с внутреннего рынка вымываются необходимые ему объемы, а значит, запретить нужно было всего лишь "серый" экспорт. И даже обсуждались конкретные варианты - список экспортеров, имеющих право вывозить нефтепродукты, в который вошли бы лишь крупные нефтяники.

Вторым впечатляющим фактором внезапности стало отсутствие временных ориентиров запрета на экспорт топлива. Он хоть и имеет характеристику "временный", но не имеет срока действия, что порождает вопрос: куда нефтяники будут направлять весь объем нефтепродуктов, что производят НПЗ? Участники топливного рынка предлагают посчитать, сколько времени НПЗ смогут продолжать экспортную отгрузку по оформленным маршрутным квитанциям. По их мнению, рынок сбыта внутри России ограничен, и трудности не всегда связаны с наличием товара, а с логистическими проблемами. Дизельного топлива в России производится в два раза больше, чем потребляется, а некоторые НПЗ, например, на юге, заточены исключительно на экспортный рынок. Нефтяники опасаются, что ограничения на сбыт нефтепродуктов наряду с обязательствами по экспорту и добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ приведут к снижению переработки (а дальше, возможно, и добычи, ведь возможности накопления нефтепродуктов не безграничны).

Собеседники агентства в нефтяных компаниях опасаются, что на рынке начнутся манипуляции с подменой таможенных кодов и экспорт "полуфабрикатов", и выражают надежду, что от административных мер власти все же перейдут к экономическим рычагам регулирования.

Аналитики ставят на короткий срок запрета

Россия уже долгое время не раскрывает статистику нефтяной отрасли. Открытых данных об объёме экспорта нефтепродуктов из РФ тоже нет. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман отмечает, что, по оценкам различных международных агентств, российский экспорт ДТ в настоящее время составляет примерно 900 тыс. б/с, а бензина - в диапазоне 60-100 тыс. б/с. Дизельное топливо экспортируют практически все крупные российские нефтяники, однако наиболее значимой статьёй дохода данное направление бизнеса является для "Татнефти" и "Газпром нефти". Основным экспортёром бензина является "Сургутнефтегаз", хотя объёмы поставок относительно невелики в масштабах компании, говорит эксперт.

"Если подобную меру (запрет экспорта бензина и ДТ - ИФ) ввести на постоянной основе, то, по предварительным оценкам, ущерб для наиболее пострадавших компаний может составить 10-13% EBITDA. Однако, мы считаем маловероятными длительные ограничения, т.е. реальный ущерб может составить не более 1-2% от годовой EBITDA. Также отметим, что хотя бы частичная нормализация оптовых цен позволит нефтяникам вернуться в ту область, где они получают демпферные выплаты", - сказал Кауфман.

"РФ производит значительно больше бензина и тем более дизеля, чем потребляет, т.е. ограничение на экспорт быстро приведёт к профициту на внутреннем рынке. На этом фоне для стабилизации ситуации достаточно и ограничений на месяц", - считает он.

Старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин оценивает, что июле экспорт бензина из РФ мог составить 0,44 млн т (12% производства), ДТ - 3,28 млн т (42%). Введенная правительством мера, по его мнению, существенно остудит цены на бензин и дизтопливо в стране: "Полагаю, что они определённо опустятся и закрепятся ниже лимита для демпфера. Эффект на внутренние цены на нефть будет только в случае, если мощности НПЗ будут останавливаться из-за проблем со сбытом. С проблемами могут столкнуться компании с самой высокой долей переработки от добычи - "Газпром нефть" (69% добычи в 2021 г.), "Татнефть" (62%), "ЛУКОЙЛ" (54%), а также "Сургутнефтегаз", НПЗ которого ориентирован на экспорт".

Прогноз "Синары" о сроке запрета - несколько недель.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин напоминает, что в 2022 г экспорт бензина из РФ был на уровне 100 тыс. б/с, дизтоплива - 750 тыс. б/с. В первой половине 2023 экспорт бензина вырос до уровня 170 тыс. б/с, дизельного топлива - до 900 тыс. б/с.

"Безусловно, ограничение окажет дополнительное давление на цену нефти и нефтепродуктов, несмотря на то что доля экспорта российских нефтепродуктов в суммарном объеме не так значительна, как в экспорте сырой нефти. Но, тем не менее, в связи со сдвигами в торговых потоках будет наблюдаться временный дисбаланс спроса и предложения. Больше всего эта история отразится на основных экспортерах ДТ - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛе", а также на конечных рынках сбыта", - считает он.

Ожидания Kasatkin Consulting по поводу длительности запрета: решение об отказе от ограничений будет зависеть от стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке и происходить в ручном режиме.

"Мои инвестиции" считают, что если ограничения продлятся до конца 2023 года, то, исходя из понимания объемов экспорта бензина и дизельного топлива компаниями, наибольший негативный эффект данная мера окажет на "Сургутнефтегаз", который экспортирует более 80% произведённого дизельного топлива (-4,8% EBITDA), а также на "Татнефть" (-3,5% EBITDA). Меньше всех пострадают "Газпром нефть" (-1,5% EBITDA) из-за и так относительно небольшой доли экспорта бензина и ДТ по сравнению с общими продажами этих продуктов, и "Роснефть" (-1,5% EBITDA) из-за меньшего объёма производства и экспорта нефтепродуктов в общей EBITDA.

"Однако мы сомневаемся, что данный запрет может продлиться долго (даже до конца 2023 г.), поскольку эти меры приведут к быстрому перенасыщению внутреннего рынка и к необходимости коррекции выпуска, как минимум, на отдельных установках российских НПЗ, что болезненно для операционной деятельности НПЗ в частности и всей индустрии в целом", - пишут "Мои инвестиции".

Печаль для мировых рынков

Итак, оптовые цены на нефтепродукты в России развернулись вниз: быстрый эффект от жестких мер получен. Обратным образом реагируют мировые цены на нефть - они перешли к уверенному росту на новости об ограничении РФ экспорта бензина и дизтоплива.

Запрет на экспорт топлива из России накладывается на уже имеющийся дефицит нефтепродуктов на мировом рынке. Если впоследствии запрет просто отменить, не приняв взамен каких-то системных мер, есть риск, что возросшая привлекательность экспортной альтернативы быстро вернет все проблемы на внутренний рынок, опасаются собеседники "Интерфакса".

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем последнем отчете отмечали, что нефтеперерабатывающие заводы мира изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос, особенно на дистилляты. Однако ни растущие крэк-спреды на нефтепродукты, ни находящаяся на многолетних максимумах маржа нефтепереработчиков не смогли стимулировать существенный рост производства. Неоптимальное распределение нефти после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, а также сокращения поставок нефти ОПЕК+ привело к тому, что переработка НПЗ Европы и азиатских стран ОЭСР находятся на уровнях значительно ниже прошлого года, подчеркивало МЭА.

Цены на дизельное топливо в Европе выросли после заявления России о введении ограничений в четверг почти на 5%, более чем до $1010 за тонну. Решение РФ, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно, усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Financial Times.

"Несмотря на то, что это временное ограничение, его последствия будут серьезными, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного топлива на мировой рынок", - говорит вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяному рынку Алан Гелдер.

"Глобальной нефтеперерабатывающей системе будет сложно заместить потерянные российские поставки в тот самый момент, когда мировые запасы дизельного топлива находятся на низких уровнях", - считает Гелдер.