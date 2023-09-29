Цена Brent стабилизировалась у $95 за баррель после падения накануне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в пятницу, стабилизировавшись после повышенной волатильности последних двух сессий.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени составляет $95,05 за баррель, что на $0,33 (0,35%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,17 (1,2%) - до $95,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,05 (0,05%) и составили $91,76 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,97 (2,1%) - до $91,71 за баррель.

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

"Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкам несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют прибыли с учетом волатильности на рынках облигаций", - написал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает во всем мире", - добавил он.

Доходность 10-летних государственных облигаций в последние дни находится около отметки 4,6%, рекордной с 2007 года. Доходность демонстрирует отрицательную корреляцию с ценой облигаций.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.

Более того, аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.